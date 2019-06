Philipp Max lotet Transfer-Chancen aus und sucht Gespräche: FC Augsburg als "Sprungbrett"

Abwehrspieler Philipp Max will mit dem FC Augsburg über seine Zukunft und die Chance auf einen Wechsel zu einem größeren Verein reden. "Mir wurde seit 2015 immer von Vereinsseite gesagt, dass der FCA für mich ein Sprungbrett sei...", erklärte der 25-Jährige dem Münchner Merkur und der Münchner tz. Weitere Details verriet der bis 2022 an den FCA gebundene Flügelspieler nicht, nur "dass es ein paar Themen zwischen mir und Augsburg gibt, über die ich mir viele Gedanken mache". Das seien interne Angelegenheiten, "über die wir in den nächsten Wochen Gespräche führen werden", ergänzte Max.