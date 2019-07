Philipp Tschauner wird ein Roter Bulle: RB Leipzig besetzt Nummer drei im Tor mit viel Erfahrung

RB Leipzig hat die Verpflichtung von Philipp Tschauner bekanntgegeben: Der Torhüter mit sofortiger Wirkung vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 zu den Roten Bullen und bekommt einen Vertrag bis 2021. Nach Informationen des SPORTBUZZER gibt es eine Option auf Verlängerung. Außerdem ist nach dem Karriereende eine Anstellung als Torwarttrainer vorgesehen. Zunächst schließt der 33-Jährige aber die von Marius Müller gerissene Lücke, der Anfang Juli zum Schweizer Erstligisten FC Luzern gewechselt war. Tschauner hatte am Dienstag beim Training in Hannover gefehlt und in Leipzig den obligatorischen Medizincheck absolviert. Der SPORTBUZZER hatte Tschauner bereits Mitte Juli in Verbindung mit dem sächsischen Champions-League-Teilnehmer gebracht.

Der Keeper kommt mit der Erfahrung von 33 Bundesliga- und 201 Zweitliga-Einsätzen an die Pleiße. Zuletzt war er von den Niedersachsen an den FC Ingolstadt ausgeliehen und bestritt für die Bayern in der Rückrunde der abgelaufenen Saison 16 Zweitliga-Partien. Ausgebildet beim 1. FC Nürnberg, lief er in seiner Profi-Karriere neben dem "Club" unter anderem für den TSV 1860 München und den FC St. Pauli auf.

Schlechte Nachrichten für Tim Schreiber

Weniger erfreulich ist die Transfer-Nachricht für Leipzigs Nachwuchskeeper Tim Schreiber, auch wenn er laut RB nun offiziell zum festen Profi-Kader gehört. Der 17-Jährige hat bisher die komplette Vorbereitung mit den Profis bestritten, in den Testspielen Einsatzzeit bekommen und dabei mit selbstbewusstem Auftreten überzeugt.

Sollte jedoch Leipzigs Nummer zwei, Yvon Mvogo, wie von Sportdirektor Markus Krösche vor kurzem angekündigt, den Verein nicht verlassen, rutscht der mehrfache Junioren-Nationaltorhüter bei der Keeper-Verlosung wohl auf den vierten Rang. Die Chancen auf Einsatzzeiten dürften sich damit nicht gerade verbessern. Abgeschlossen ist das Thema jedoch nicht. Laut verschiedener Medien hat Eintracht Frankfurt, bei denen die feste Verpflichtung von Wunschkeeper Kevin Trapp stockt, weiterhin großes Interesse an Leipzigs Schweizer Ersatz-Torwart.

„Ich möchte mich hier schnell integrieren"

RB-Sportdirektor Markus Krösche zum neuen Torhüter: „Philipp Tschauner ist mit 33 Jahren ein sehr routinierter Torwart, der unserer jungen Mannschaft mit seiner großen und langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Ligen guttun und das Team mit seinen Qualitäten entsprechend bereichern wird. Wir freuen uns, dass wir durch Philipps Verpflichtung das Torwart-Team für die kommende Saison komplettiert haben und damit nun in diesem Mannschaftsteil auch in der Breite sehr gut aufgestellt sind.“

Neuzugang Philipp Tschauner: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig und damit verbunden auf eine überaus junge, hochtalentierte und hungrige Mannschaft, die in den letzten Jahren gezeigt hat, was für enorme Qualität und Potenzial sie hat. Ich möchte mich hier schnell integrieren und versuchen, mich mit meiner Erfahrung bestmöglich einzubringen. Ich bin sicher, dass ich hier zudem noch viel dazulernen kann."

