Philipp Weber vor SC DHfK gegen SCM: „Das wichtigste Spiel der Saison“

Leipzig. Der erste Advent steht vor der Tür, die Weihnachtszeit beginnt. Der Duft von Plätzchen, Glühwein und Tannenzweigen liegt in der Luft und viele Kinder sehnen das Jahres-Highlight schnellstmöglichst herbei. Gut, dass sie auf den großen Tag nicht mehr lange warten müssen, denn die Bescherung könnte in diesem Jahr vorverlegt werden – zumindest für Fans des SC DHfK. „Für mich persönlich ist es das wichtigste Spiel der Saison“, sagt Philipp Weber, der dem Anpfiff im Ostderby am Sonntag gegen den SC Magdeburg bereits entgegen fiebert. „Wenn ich das Logo sehe, werde ich über meine Grenzen hinausgehen“, verspricht der Spielführer des Leipziger Bundesligisten. Anzeige

„Ossis müssen zusammenhalten“

Weber hatte bis 2013 für die Elbestädter gespielt und kommt sofort ins Schwärmen, wenn er über die vergangenen Begegnungen spricht. „Ich will Magdeburg unbedingt ärgern und natürlich besiegen. Das sind jedes Mal ganz besondere Spiele“, erzählt der Rückraum-Star, der die Fans in der Arena Leipzig am Sonntag (14.50 Uhr) schmerzlich vermissen wird: „Dass es keine Zuschauer geben wird, ist auf gut deutsch einfach beschissen. Beim letzten Mal hatten wir über 7000 Fans im Rücken.“

Ganz muss der SC DHfK aber nicht auf seine Fans verzichten. Auf einer großen Leinwand sollen, wie bereits beim Heimspiel gegen Lemgo, zahlreiche Zuschauer abgebildet werden. Die Besonderheit zum Ostderby: Auch SCM-Anhänger werden gezeigt. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber wir Ossis müssen zusammenhalten“, scherzt Geschäftsführer Karsten Günther, der mit der überdimensionierten Leinwand zumindest ein bisschen für Stimmung sorgen möchte.

Ernsthafte Sorgen um Binder

Ein weiterer Wermutstropfen für die Grün-Weißen: ihr Kader ist nach den Corona-Infektionen vor mehreren Wochen noch lange nicht wieder vollzählig. Weiterhin muss Trainer André Haber auf vier seiner Profis verzichten. „Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht für die Jungs sehr ernst. Wir tun weder uns noch ihnen einen Gefallen, wenn wir sie zu früh wieder einsetzen“, so der Coach. Bei einigen Spielern hatte die kardiologische Untersuchung am Uniklinikum aufgezeigt, dass sie nach der Infektion noch nicht wieder sportlich belastbar sind.