Transfer offiziell: Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho wechselt dauerhaft zu Gerrard-Klub Aston Villa

Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho wird auch in der kommenden Saison in der englischen Premier League spielen. Wie sein aktueller Verein Aston Villa am Donnerstagabend bestätigte, hat sich der Verein um Trainer Steven Gerrard mit Coutinhos Stammverein FC Barcelona über einen Transfer zum kommenden Sommer geeinigt. Der Brasilianer war bereits im Winter von Barca an den Klub aus Birmingham ausgeliehen worden. Nun soll Villa der Coutinho-Transfer laut Medienberichten umgerechnet 20 Millionen Euro wert sein. Der Nationalspieler unterschrieb beim Tabellenzwölften einen Vertrag bis 2026.

In seinem halben Jahr beim englischen Traditionsklub Aston Villa wusste Coutinho durchaus zu überzeugen. In 16 Spielen in der Premier League steuerte er vier Treffer sowie drei Vorlagen bei und stieg auf Anhieb zum Stammspieler auf. Die erste Hälfte der Saison verbrachte der Brasilianer noch beim FC Barcelona, tat sich dort allerdings bedeutend schwerer als in England. In zwölf La-Liga-Spielen standen zwar immerhin zwei Treffer zu Buche, zum Ende seiner Zeit wurden die Einsatzzeiten jedoch immer weniger.