Philippe Coutinho verrät: Das macht der FC Bayern besser als der FC Barcelona

Philippe Coutinho ist beim FC Bayern München endgültig angekommen. Der brasilianische Superstar hat sich knapp einen Monat nach seiner spektakulären Verpflichtung vom FC Barcelona in München eingelebt. Im Interview mit skysport.de verriet der 27 Jahre alte Mittelfeld-Spieler einige private Details. So seien seine Familie um Ehefrau Aine und seinen Kindern Philippe Junior und Maria "das Wichtigste, was ich habe. Aus dieser Liebe ziehe ich meine ganze Kraft". Generell sei er von den Teamkollegen gut aufgenommen worden: "Jeden Tag fühle ich mich ein bisschen besser, ich bin sehr glücklich", schwärmte Coutinho.