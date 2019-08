Sky-Experte Didi Hamann: Das ist die größte Schwäche des FC Bayern

Für die Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona erhielten die Veranwortlichen des FC Bayern viel Lob zugesprochen. Auch Sky-Experte und der ehemalige Bayern-Profi Dietmar Hamann begrüßt den Transfer des Brasilianers in die Bundesliga. " Gratulation, FC Bayern, zu diesem sensationellen Transfer. Philippe Coutinho ist ein Gewinn für die Bundesliga", schreibt der Sky-Experte im kicker. Er gehe davon aus, "dass Coutinho in der Liga voll einschlagen wird". "Der FCB wird auch oder vor allem in Partien gegen tiefstehende Gegner enorm von ihm und seiner Technik profitieren", so Hamann weiter.

Dennoch hält er den Kader an einer entscheidenen Position für zu dünn besetzt, um in der Champions League den Titel anzuvisieren. "Die größte Schwäche bei den Bayern sehe ich aktuell im zentralen defensiven Mittelfeld. Thiago ist kein alleiniger Sechser, dafür fehlen ihm die Abräumer-Fähigkeiten", so Hamann. Javi Martínez habe zwar bewiesen, "dass er es in großen Spielen noch kann, allerdings glaube ich nicht, dass es auf Strecke reicht". Nur wenn sich die Bayern auf dieser Position nach einmal auf dem Transfermarkt verstärken würden, dann könnten sie einen echten Ansprach auf den Titel in der Königsklasse stellen.