Ex-BVB-Stürmer Karl-Heinz Riedle: "Philippe Coutinho macht für den FC Bayern mehr Sinn als Leroy Sané"

Nach Ansicht von Karl-Heinz Riedle hat sich der FC Bayern durch Philippe Coutinho mehr verstärkt als die bei einer Verpflichtung des eigentlichen Wunschspieler Leroy Sané der Fall gewesen wäre. "Ich glaube, dass er Bayern München mehr hilft als Sané. Bayern ist auf den Seiten top besetzt. Coutinho auf der Zehn macht für mich also mehr Sinn als Sané zu holen", sagte der frühere Stürmer von Borussia Dortmund am Sonntagabend in der TV-Sendung Sky90: "Zu dem Transfer kann man Bayern München nur gratulieren. Er war sensationell bei Liverpool und ich glaube, die Bundesliga und die Bayern können echt froh sein, so einen Spieler zu bekommen."

Ob die Münchner, die den Transfer am Montag offiziell bestätigten, tatsächlich mit Coutinho in einer klassischen Spielmacher-Rolle planen, scheint fraglich. Eigentlich gibt es die Position in dem bislang von Trainer Niko Kovac bevorzugten System mit zwei offensiven Flügelkräften und einer Sturmspitze nicht. Hält der Coach an seiner Taktik fest, bliebe für Coutinho nur eine Position auf der Außenbahn, die der brasilianische Nationalspieler jedoch ebenfalls ausfüllen könnte. Was Coutinho dem Spiel der Münchner in jedem Fall verleihen dürfte, ist eine größere Flexibilität. Diese wäre im Falle einer Sané wohl tatsächlich nicht in diesem Maße gegeben gewesen.

Bayern-Boss Rummenigge schließt Sané-Transfer aus

Diese Zu- und Abgänge stehen beim FC Bayern für 2019/20 schon fest Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v. l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Stattdessen kommt nun Coutinho. Der 27-Jährige wird für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen und kann anschließend für rund 120 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Am Sonntag absolvierte der Offensivspieler seinen Medizincheck in München und wurde am Montag als Zugang präsentiert.

