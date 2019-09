Philippe Coutinho über Meister-Chancen des FC Bayern: "Wird ein harter Kampf"

Der Bann ist gebrochen: Am Wochenende hat Philippe Coutinho, der neue Superstar des FC Bayern München, sein erstes Pflichtspiel-Tor für den deutschen Rekordmeister erzielt . Beim lockeren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln traf der 27-Jährige in seinem fünften Einsatz per Elfmeter. Tabellenführer der Bundesliga ist allerdings weiterhin RB Leipzig mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern. Vizemeister Borussia Dortmund liegt nur einen Zähler hinter den Bayern. Im Gespräch mit dem Portal bundesliga.com hat Coutinho nun über die Konkurrenz in der Liga gesprochen und erklärt, warum die Premier League der deutschen Liga ähnelt.

Philippe Coutinho: Das muss passieren, damit der FC Bayern um den Titel spielt

Der brasilianischen Nationalspieler, der "hohe Erwartungen an dieses Jahr" hat, muss sich nach der vergangenen Saison in Barcelona erst einmal an den neuen Spiel-Stil der Bundesliga gewöhnen. "Es gibt nicht viel Platz oder Zeit zum Nachdenken oder Grübeln, wenn du am Ball bist. In La Liga dagegen stehen die Gegner gegen Barcelona immer sehr tief", erklärte Coutinho. Er sieht Parallelen zur englischen Liga: "In meinen Augen ist die Bundesliga der Premier League sehr ähnlich, was die Intensität der Spiele anbetrifft. Die Spiele sind sehr ausgeglichen, jede Mannschaft kämpft bis zum Schlusspfiff um jeden Ball", sagte der ehemalige Spielmacher des FC Liverpool.