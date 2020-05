Thiago für längerfristigen Verbleib von Leihgabe Philippe Coutinho beim FC Bayern: "Er ist ein Phänomen" 

Bayern-Profi Thiago hat sich für eine Zukunft von Leihgabe Philippe Coutinho über den Sommer hinaus beim FC Bayern stark gemacht. " Wir hoffen, dass er auch nächste Saison noch bei uns ist. Ich spiele gerne mit Top-Fußballern zusammen und er ist ein Phänomen ", erklärte der spanische Mittelfeldmann gegenüber der katalanischen Zeitung La Vanguardia. Aktuell ist Coutinho bis zum 30. Juni vom FC Barcelona an die Bayern ausgeliehen. Das der deutsche Rekordmeister die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von rund 120 Millionen Euro für Coutinho zieht, scheint aufgrund der Leistungsschwankungen des ehemaligen Liverpoolers jedoch eher unwahrscheinlich.

Laut Thiago besitzt sein Teamkollege jedoch große Fähigkeiten. "Ich kenne Coutinho sehr gut. Er ist ein großartiger Fußballer. Das war er schon mit 12, als ich beim Hallenfußball in Brasilien gegen ihn gespielt habe." In der aktuell wegen der Corona-Krise ausgesetzten Saison gelangen dem Brasilianer wettbewerbsübergreifend neun Tore und acht Vorlagen in insgesamt 32 Einsätzen für die Bayern - auf den ersten Blick keine schlechte Statistik. Doch insgesamt konnte Coutinho nur in wenigen Spielen die in ihn gesetzten großen Hoffnungen mit Leistungen zurückzahlen. Auch die hohe Ablöseforderung des FC Barcelona macht einen festen Transfer eher unwahrscheinlich.