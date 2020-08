Letzte Chance auf ein Happy End: Wird Philippe Coutinho für den FC Bayern doch noch zum Trumpf?

Am Freitagmittag sprach Bayern-Coach Hansi Flick aus, was nach den Trainingseindrücken zuvor bereits zu befürchten war. "Kingsley steht nicht zur Verfügung", sagte er über seinen französischen Außenstürmer Coman. Damit war klar, dass im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Samstagabend ein Platz in seiner Startelf frei wird. Flick erklärte, dass er sich mit seinem Trainerteam die Entscheidung noch offen halten wolle, ob als Ersatz nun eher Ivan Perisic oder Philippe Coutinho in Frage kommt. "Ivan hat einen Tick mehr Dynamik. Philippe ist ein Spieler, der der Mannschaft Ballbesitz geben kann", meinte er zu den Unterschieden zwischen beiden Münchner Profis. Zu Coutinho äußerte sich der 55-Jährige noch etwas ausführlicher, und lobte den Brasilianer auffällig. "Aktuell ist er in einer sehr, sehr guten Form, weil er physisch sehr gut gearbeitet hat. Das ist die Grundvoraussetzung für sein Spiele und die Qualitäten, die einzigartig sind." Nach dem Re-Start in der Bundesliga war der 28-Jährige wegen einer langwierigen Sprunggelenksverletzung lediglich im letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg für 28 Minuten zum Einsatz gekommen.

Durch die Pause nach Beendigung der Bundesliga-Saison habe sich der Offensivkünstler mit dem Reha-Team jedoch in eine körperliche Verfassung bringen können, in der er für den Rekordmeister auf dem erklärten Weg ins Champions-League-Finale noch wichtig werden könnte. "Im Rückblick auf die Saison hat er etwas gebraucht, weil die Fitness anfangs nicht so auf dem Niveau war, wie er sie braucht", sagte Flick, "aber jetzt sieht das ganz anders aus". Gibt es gar doch noch ein spätes Happy End in der Liaison zwischen dem FC Bayern und dem vom FC Barcelona für eine Saison ausgeliehenen Offensivkünstler?

Der Bayern-Coach jedenfalls verwies auf die "gute Quote", die Coutinho trotz Verletzung und Fitnessrückstand in München vorzuweisen hat. In 34 Pflichtspielen kommt die Barca-Leihgabe auf neun Treffer und acht Vorlagen. Die ganz großen Erwartungen, die man bei seiner Ankunft in München Mitte August in ihn gesetzt hatte, konnte er jedoch nicht erfüllen. Zu selten ließ er dafür die Fähigkeiten aufblitzen, mit denen er einst beim FC Liverpool ins oberste Regal der internationalen Topspieler aufgestiegen war - und die dem FC Barcelona im Winter 2018 eine Ablöse in Höhe von 145 Millionen Euro wert waren. Dass ihn die Katalanen zurück in ihren Kader aufnehmen, ist unwahrscheinlich. Die Zukunft des introvertierten Brasilianers ist damit noch immer offen - und die Corona-Krise macht es nicht unbedingt leichter, dass sich ein Abnehmer für Coutinho findet, dessen Dienste fürstlich entlohnt werden. Zuletzt wurde der FC Arsenal als möglicher Interessent gehandelt, laut Mirror habe sich das Thema allerdings schon wieder erledigt - man favorisiere einen Transfer von Chelsea-Offensivmann Willian, der ablösefrei zu haben ist.

