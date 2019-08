Transfer fix: Philippe Coutinho wechselt auf Leihbasis zum FC Bayern

Der FC Bayern hat seinen Sommer-Kracher endgültig offiziell bekanntgegeben: Philippe Coutinho wird für ein Jahr bis Sommer 2020 vom FC Barcelona ausgeliehen. Dies bestätigten die Münchner am Montag via Twitter. Im Anschluss an die Leihe soll eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro bestehen.

Am Sonntagvormittag war der Brasilianer zum Medizincheck in München gelandet, den er erfolgreich absolviert hat. Der offensive Mittelfeldspieler könnte theoretisch schon am kommenden Samstag im Bundesliga-Spiel bei Schalke 04 erstmals für die Bayern zum Einsatz kommen.

Diese Zu- und Abgänge stehen beim FC Bayern für 2019/20 schon fest Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v. l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Nach dem Auftaktspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Hertha BSC (2:2) am Freitag hatte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits stolz die bevorstehende Verpflichtung von Coutinho angekündigt. "Wir sind sehr glücklich, dass wir den Spieler holen werden", sagte er im ZDF. Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge war bei den Verhandlungen mit den Barca-Verantwortlichen in Spanien dabei. "Wir haben uns schon länger mit Coutinho beschäftigt. Der Name spielte keine Rolle, sondern exklusiv seine Qualität“, betonte Rummenigge.

Coutinho: Leihgebühr sorgt für Diskussion

Unklarheit herrscht noch bei der Höhe der Leihgebühr, die der FC Bayern für den im Januar 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona gewechselten Superstar zahlen muss. Spanischen Medienberichte zufolge soll diese bei 20 Millionen Euro liegen. Damit würde der FCB einen Rekord brechen: Noch nie hat ein Verein so viel für einen Leihspieler bezahlt. Einem Bericht der Bild zufolge soll die Leihgebühr indes bei "nur" 8,5 Millionen Euro liegen.

