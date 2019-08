Berti Vogts kritisiert Transfer von Philippe Coutinho zum FC Bayern: Ersatzspieler statt Weltstar

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts will nicht in die Lobgesänge auf Philippe Coutinho einstimmen und sieht den Transfer des brasilianischen Nationalspielers zum FC Bayern kritisch. "Die Leihe von Coutinho ist auf den ersten Blick ein tolles Zeichen für die Bundesliga. Aber ich möchte eine Frage stellen: Warum verlässt ein 27-Jähriger einen Weltklub wie den FC Barcelona? Weil er die Hoffnung aufgegeben hat sich dort durchzusetzen. Hier kommt vielleicht gar kein Weltstar, sondern ein wahrscheinlich in der neuen Saison Ersatzspieler des FC Barcelona" , schreibt der 72-Jährige in einer Kolumne bei t-online.de.

Vogts zieht einen Vergleich zu James Rodriguez, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von Real Madrid an die Münchner ausgeliehen war , die hohen Erwartungen allenfalls phasenweise erfüllte und schließlich trotz einer Kaufoption nicht fest verpflichtet wurde : "Genauso war es bei James, als dieser vor zwei Jahren von Real Madrid nach München kam. Man kann für die Bayern nur hoffen, dass Coutinho konstanter Top-Leistungen bringt und auch bereit ist, sich einzuordnen."

Bayern hofft auf "spektakuläre Note" durch Coutinho

Der 27-Jährige war im Winter 2018 nach überragenden Auftritten beim FC Liverpool zu Barca gewechselt. Die Katalanen zahlten eine Ablöse in Höhe von 145 Millionen und machten den offensiven Mittelfeldspieler zum zweitteuersten Profi aller Zeiten. Coutinho konnte in Spanien zwar nicht konstant an seine überragenden Leistungen in der Premier League anknüpfen, brachte es in der vergangenen Saison aber dennoch auf 54 Pflichtspiel-Einsätze.