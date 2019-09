"Marca"-Wahl: FC-Bayern-Star Philippe Coutinho ist schlechtester Mittelfeldspieler der Welt

Liverpool, Barcelona, Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern Philippe Coutinho ist der neue Star des FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere des Bayern-Transfers. ©

Marca-Wahl: Coutinho schlechtester Mittelfeldspieler der Welt

Ob Coutinho für das Team von Trainer Niko Kovac aber wirklich eine große Hilfe ist? Geht es nach den Lesern der spanischen Sportzeitung Marca, lautet die Antwort eindeutig "Nein". Denn sie haben den Offensivakteur für seine durchwachsenen Leistungen im Barca-Trikot abgestraft und zum schlechtesten Mittelfeldspieler der vergangenen Saison gewählt.

Bis zum frühen Donnerstagabend hatten bereits mehr als 150.000 Nutzer abgestimmt - und 56 Prozent von ihnen Bayerns Neuverpflichtung in die in diesem Fall wenig erstrebenswerte Pole Position gehievt. Zu beachten ist allerdings auch: Die Marca ist gewissermaßen die "Hauszeitung" von Real Madrid, dem großen Konkurrenten von Coutinho-Klub FC Barcelona.

Ob Coutinho auch im kommenden Jahr in der "The Worst"-Liste zu finden sein wird? Zweifelhaft. Sein Start beim FC Bayern in dieser Saison läuft nämlich verheißungsvoll an. Am Wochenende erzielte der Brasilianer gegen den 1. FC Köln sein erstes Bundesliga-Tor.

Auch Ex-Bayer Renato Sanches in "The Worst" Pikant: Mit dem Portugiesen Renato Sanches, der den FCB in diesem Sommer nach mehreren vergeblichen Anläufen beim Deutschen Meister in Richtung OSC Lille verlassen hat, steht ein weiterer Akteur mit Bayern-Bezug in der Elf, die die Marca in Anlehnung an die FIFA-Weltauswahl "The Best" scherzhaft "The Worst" ("Die Schlechtesten") betitelt hat.

Auch zwei Deutsche stehen in der Anti-Auswahl: Bei den Torhütern liegt der vom FC Liverpool zu Besiktas Istanbul ausgeliehene Loris Karius mit 91 Prozent nahezu uneinholbar vorn. Der frühere Mainzer hatte mit seinen Patzern im Champions-League-Finale 2018, die den 3:1-Erfolg von Real Madrid über die "Reds" begünstigt hatten, für Aufsehen gesorgt. Allerdings hatte sich erst nach dem Spiel herausgestellt, dass Karius nach einer Attacke von Real-Verteidiger Sergio Ramos eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und folglich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen war. In die Abwehr von "The Worst" haben die Marca-Leser unter anderem Shkodran Mustafi, für den FC Arsenal spielenden Weltmeister von 2014, beordert.

