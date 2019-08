"The Magician" beim FC Bayern: Das ist der neue Superstar Philippe Coutinho

Mit Philippe Coutinho ist dem FC Bayern ein Coup gelungen. Anderthalb Jahre nach seinem 145 Millionen Euro teuren Wechsel zum FC Barcelona leiht der Rekordmeister den Brasilianer für ein Jahr aus . Danach gibt es eine Kaufoption. Kostenpunkt laut spanischen Medienberichte: Weitere 120 Millionen . In München soll Coutinho wie in alten Liverpool-Zeiten aufblühen und könnte in der Bundesliga zum absoluten Top-Star werden. Das ist der neue Bayern-Spielmacher im SPORT BUZZER -Porträt .

Der 27-Jährige ist im Kader des Rekordmeisters mit 1,72 Metern künftig der kleinste Spieler. Coutinho glänzt weniger mit körperlicher Durchsetzungskraft als mit spielerischen Qualitäten. Angesichts seiner Fähigkeiten im Dribbling wurde der Nationalspieler in Liverpool schnell als "The Magician" gefeiert. Coutinho bringt alle Attribute eines klassischen, brasilianischen Spielmachers mit: Er ist schnell, beweglich, verfügt über exzellente Technik und ist bei Freistößen gefährlich . Nicht umsonst ist das Idol des flexibel einsetzbaren Offensivspielers Brasilien-Legende Ronaldinho.

Coutinho ein Glücksgriff für Liverpool

Coutinho, 1992 in einer Favela in Rio de Janeiro geboren, stammt aus dem Nachwuchs des Traditionsklubs Vasco da Gama. Schon 2008 erkannte Inter Mailand das Talent des damals 16-Jährigen, verpflichtete den Youngster für rund 3,8 Millionen Euro und verlieh den Angreifer bis zur Volljährigkeit zurück in seine Heimat. Der Sprung nach Europa erwies sich schließlich als große Hürde für Coutinho, der bei Inter in drei Jahren nur 28 Liga-Spiele bestritt. 2013 schlug Liverpool für 13 Millionen Euro zu - ein Glücksgriff zum Schnäppchenpreis.