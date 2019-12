Spanische Zeitung berichtet: England-Klubs werben um Bayern-Leihspieler Philippe Coutinho

Die Gala gegen Werder Bremen mit fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Vorlagen) sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde für Philippe Coutinho. Der Leihspieler vom FC Barcelona konnte bislang nur andeuten, welche Qualitäten in ihm stecken. Vor allem an Konstanz mangelt es dem 27-jährigen Brasilianer noch. Dementsprechend hat der FC Bayern München eine finale Entscheidung, ob Coutinho im Sommer fest verpflichtet werden soll, auf das kommende Jahr vertagt. Besonders die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro schreckt ab.