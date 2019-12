Kommentar zu Bayern-Star Philippe Coutinho: Weltklasse darf keine Eintagsfliege sein

Bis zum Samstagnachmittag um 16.10 Uhr war Philippe Coutinho nicht mehr als ein Versprechen, dessen Erfüllung man fast schon abgeschrieben hatte. Der Brasilianer hatte sich mehr schlecht als recht durch seine ersten Monate beim FC Bayern gemüht. Die mit dem FC Barcelona für die Leihgabe vereinbarte Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro musste man irgendwo zwischen Mondpreis und Wucher einstufen. Am Samstagnachmittag um 17.15 Uhr war man dann allerdings zu der Frage geneigt, ob es auch ein paar Millionen mehr sein dürfen.

Drei Tore, zwei Vorlagen – Coutinho zeigte beim 6:1 gegen Werder Bremen mehr als in seinen 19 vorherigen Einsätzen für die Münchner zusammen. War sein erster Treffer gegen die Hanseaten noch Schwarzbrot, griff der brasilianische Nationalspieler danach immer wieder in das Regal mit den Sahnetorten. Traumpass, Traumlupfer, Traumschlenzer, Traumspiel. Die Frage, die sich nun stellt: Ließ Coutinho sein Können am Samstag nur aufblitzen? Oder wird er das Spiel der Bayern nun in schöner Regelmäßigkeit erleuchten?