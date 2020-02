Karl-Heinz Rummenigge sorgt sich um Coutinho-Verfassung: Bayern-Star wirkt "ein bisschen gehemmt"

Genau für diese Partien hat der FC Bayern München Philippe Coutinho verpflichtet: Am Dienstag trifft der FC Bayern in London auf den FC Chelsea. Im Achtelfinale der Champions League steht für den FCB viel auf dem Spiel. In der Königsklasse will der Rekordmeister in dieser Saison weiter kommen als im Vorjahr, wo nach einer Niederlage gegen den FC Liverpool bereits in der Runde der letzten 16 Schluss war. Doch ausgerechnet Bayerns Top-Transer steht derzeit neben sich: Barcelona-Leihgabe Coutinho spielt eine enttäuschende Saison. Vor dem Abflug nach England rätselte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge über die Verfassung des brasilianischen Nationalspielers.