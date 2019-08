Philippe Coutinho: Die Vorstellung des neuen Bayern-Stars hier im Liveticker

Es ist einer der größten Wechsel in diesem Sommer: FC-Barcelona-Star Philippe Coutinho spielt ab sofort beim FC Bayern München - wenn auch vorerst "nur" auf Leihbasis für ein Jahr. Am Montagmorgen machten die Bayern den Wechsel öffentlich , am Nachmittag nehmen bereits die Bosse auf einer Pressekonferenz Stellung zum Transfer. FCB-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic werden sich bei der Coutinho-Vorstellung gemeinsam mit dem Neuzugang äußern. Der SPORT BUZZER begleitet die PK im Liveticker.

FC Bayern besitzt Kaufoption für Coutinho

"Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr", sagte Coutinho bereits in einer Pressemitteilung des Rekordmeisters. "Ich habe große Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann." Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erklärte am Morgen: "In Philippe kommt ein Spieler zum FC Bayern, der mit seiner Kreativität und exzellenten Technik unsere Offensive verstärken wird."