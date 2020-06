Klopp informiert: Bayern-Leihgabe Philippe Coutinho würde für Liverpool-Rückkehr auf Gehalt verzichten

Philippe Coutinho und der FC Bayern. Die ganz große Liebesbeziehung hat sich noch immer nicht entwickelt zwischen dem vom FC Barcelona ausgeliehenen Ausnahmekönner und dem deutschen Rekordmeister. Aktuell fehlt der Brasilianer verletzt, er soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, nachdem sein Klub in Bremen wahrscheinlich und bereits zum achten Mal in Folge die Meisterschaft eingefahren haben könnte. Acht Tore und sechs Vorlagen hat er dazu in 22 Bundesligaspielen beisteuern können. Eine Zukunft über die Saison hinaus soll Coutinho in München jedoch nicht haben.