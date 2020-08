Neustart unter Trainer Koeman? Bayern-Leihgabe Coutinho: "Kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück"

Viel besser als Philippe Coutinho kann man sich eigentlich nicht verabschieden. Im letzten Spiel für den FC Bayern trug der Brasilianer in seinen 22 Minuten Einsatzzeit im Champions-League-Finale von Lissabon mit dazu bei, dass nach der 1:0-Führung gegen Paris Saint-Germain nichts mehr anbrannte. Zum Abschluss gewann er mit den Münchnern also noch den Henkelpott - und damit das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Nach den Feierlichkeiten im Estádio da Luz bestätigte er: "Das war mein letztes Spiel in diesem Trikot. Ich bin überglücklich über diesen Titel." Nun steht der 28-Jährige, der für eine Saison vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen war, vor einer Rückkehr zu den Katalanen, die ihn in der Winter-Transferperiode der Saison 2017/18 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet hatten. Spekuliert wird zudem über eine Zahlung von weiteren fünf Millionen Euro, die die Spanier nach England überweisen zu haben, weil durch den Champions-League-Sieg eine Bonus-Klausel im Vertrag Coutinhos aktiviert worden sei.

Der Spieler jedenfalls erklärte gegenüber dem brasilianischen TV-Kanal Esporte Interativo, dass er erneut versuchen werde, die an ihn gestellten Erwartungen beim FC Barcelona zu erfüllen: "Ich werde dafür arbeiten, dass mir die Dinge, die bisher nicht eintraten, nächste Saison gelingen." In 76 Spielen hatte er bis dato 21 Tore und elf Vorlagen für die Katalanen verzeichnen können. Beim FC Bayern kam er in der nun abgelaufenen Saison auf elf Tore und neun Assists in 38 Spielen.

Liverpool, Barcelona, Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern Philippe Coutinho spielte in der Saison 2019/20 für den FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere des brasilianischen Superstars. ©