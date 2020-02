Bericht: Philippe Coutinho wird bei Bayern-Transfer deutlich günstiger als angenommen

Wird ein möglicher Kauf von Mittelfeldmann Philippe Coutinho für den FC Bayern doch billiger werden, als zunächst angenommen? Offenbar könnte der FC Bayern die Leihgabe vom FC Barcelona im Sommer doch für eine Ablösesumme in Höhe rund 80 bis 90 Millionen Euro fest an die Isar holen. Für diese, deutlich niedrigere Summe, würde Barca den trickreichen Brasilianer wohl auch ziehen lassen. Dies berichtet jedenfalls die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Kaufoption liegt eigentlich bei 125 Millionen Euro

Denn anders als die zuletzt in toller Form spielenden Thomas Müller und Robert Lewandowski gelingt Coutinho im Star-Ensemble der München nicht viel. Beim 4:3-Zittersieg gegen die Hoffenheimer konnte Coutinho seine Klasse nur ansatzweise zeigen - noch dazu leistete er sich haarsträubende Fehler im Passspiel . Vom SPORT BUZZER erhielt er deshalb nur die Note 4.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Hamann kritisiert Coutinho: "Fällt als einziger ab"

Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann sieht Coutinho gar in einer handfesten Formkrise. "Er spielt aktuell weit unter Form, fällt als einziger ab, wenn er reinkommt. Auch gegen Hoffenheim war es zu wenig, da muss er mehr zeigen. Coutinho ist meilenweit von der Startelf entfernt, in München noch nicht angekommen. Für Trainer Hansi Flick ist es eine knifflige Aufgabe, weil du Coutinho immer wieder einbauen musst", so der Sky-Experte. Der ehemalige Premier-League-Profi denkt nicht, dass Bayern den Offensivmann im Sommer kaufen wird. "Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass er im Sommer fest verpflichtet wird. Auch weil man mit Leroy Sané und Kai Havertz zwei große Transfers, beide über 100 Millionen Euro schwer, im Auge hat."