Physio und Trainer: Dieser Bezirksliga-Coach macht seine Spieler selbst wieder fit

Wer bei Fußball-Bezirksligist FC Brome ein Wehwehchen hat, muss nicht lange nach einem Physiotherapeuten suchen: Coach Mark-Oliver Schmidt kümmert sich selbst um seine Spieler, hat eine eigene Praxis - und in der wurde der Grundstein für die Rückkehr von Brian Schulze zum FC gelegt.

Im vergangenen Sommer hatte sich der heute 28-Jährige, damals in Diensten von Lupo/Martini Wolfsburg II, im Spiel beim TSV Hillerse am Knöchel verletzt. "Es hieß erst, dass es ein Knöchelbruch wäre", erinnert sich Schulze. Im MRT zeigte sich aber, dass der Knochen nicht gebrochen war - "die Außenbänder und Kapsel waren gerissen, am Knöchel gab es Absplitterungen - das ganze linke Sprunggelenk war kaputt", so Schulze. "Danach habe ich ein Dreivierteljahr kaum etwas gemacht. Ich konnte den Fuß zwar belasten, aber nicht laufen oder Fußball spielen."