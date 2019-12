Von Piano-Havertz bis Video-Streich: Das sind die Hinrunden-Highlights von Ronald Reng

Was mir von der Hinrunde der Bundesliga besonders in Erinnerung bleibt, ist ein Klavier. Kai Havertz, das größte deutsche Fußballtalent, erzählte mir von dem Piano in seinem heimischen Wohnzimmer. So wie andere Fußballer eine Massage, so benutze er das Klavierspielen zur Entspannung.

Das Gespräch mit Havertz war mein Hinrundenhöhepunkt, weil hier ein 19-Jähriger, von dem doch angeblich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, völlig entspannt redete. Eigentlich hatte er im Herbst 2018 entschieden, Bayer Leverkusen zu verlassen, erzählte er. Erst der neue Trainer Peter Bosz und dessen enthusiastischer Spielstil hätten ihn bekehrt zu bleiben.

Nur wenige Teams haben sich im Vergleich zur Vorsaison verbessert

So wie ich wird jeder Fan sein Highlight haben, denn unsere Erinnerung arbeitet nicht logisch, sondern pickt sich einzelne Momente heraus. Wenn wir uns aber bemühen, die Hinrunde systematisch zu analysieren, dann fallen zwei Tendenzen auf. Zum einen gab es ungewöhnlich viele spektakuläre Ergebnisse. Leipzig schlägt Mainz 8:0, Mainz gewinnt in Bremen 5:0. Ein Grund dafür ist die taktische Besessenheit in Deutschland, schnell anzugreifen. Schnelligkeit geht oft vor Präzision.

Womit wir bei der zweiten Tendenz wären: Erstaunlich wenige Teams haben sich im Vergleich zum Vorjahr fußballerisch gesteigert. Nur fünf von 18 Bundesligateams spielen besser als letzte Saison: Leipzig, Schalke (was nicht schwer war angesichts des Vorjahresniveaus), Augsburg, Mönchengladbach und der SC Freiburg.

Deshalb schaut Christian Streich die Videos der kommenden Gegner in doppelter Geschwindigkeit

Freiburg lieferte so manchen Höhepunkt, auch für mich. Einmal besuchte ich Trainer Christian Streich in seinem Büro. Er hatte die Füße auf dem Tisch und studierte Videos vom nächsten Gegner, Werder Bremen. Wie die flitzten, machte Spaß! Christian Streich schaut, um Zeit zu sparen, die Videos der kommenden Gegner immer in doppelter Geschwindigkeit.

