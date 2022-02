Trainer, Presse, Teamkollegen: Wie Pierre-Emerick Aubameyang den ganzen FC Barcelona verzückt

Premiere bei Barca: Der im Januar vom FC Arsenal gekommene Pierre-Emerick Aubameyang hat seine ersten Tore für den FC Barcelona geschossen. Mit seinen drei Treffern (23., 38., 63. Minute) hatte der ehemalige BVB-Profi maßgeblichen Anteil am 4:1 (3:0)-Sieg der Katalanen beim FC Valencia, der in der spanischen Meisterschaft aber Zweiter hinter Real Madrid bleibt. "Er hat in seiner ganzen Karriere Tore geschossen. Er ist gut im Strafraum. Er ist reif, intelligent, bescheiden und positiv. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Die Tore werden ihm Selbstvertrauen geben", sagte Barca-Trainer Xavi nach der Partie. Die spanische Zeitung Marca kommentierte den Dreierpack mit den Worten: "Aubameyang, Valencias schwarze Bestie." Anzeige

Beim Führungstreffer erreichte den 32-jährigen Gabuner ein weiter Ball von Jordi Alba. Aubameyang zündete den Turbo und knallte die Kugel unhaltbar aus spitzem Winkel in den Kasten (23.). Sieben Minuten vor der Pause ließ der Winter-Neuzugang seinen zweiten Treffer folgen: Der überragende Gavi bediente Aubameyang, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Beim dritten Treffer war zunächst noch nicht klar, ob der Ex-Dortmunder als Torschütze in die Statistik eingehen würde. Das eingewechselte Super-Talent Pedri zog aus der Distanz ab, Aubameyang berührte den Ball leicht mit dem Rücken und wurde später vom spanischen Liga-Verband als Torschütze bestätigt. "Ich verspreche dir, dass ich beim nächsten Mal deinen Rücken treffe", scherzte der Gabuner später via Instagram.

Aubameyang liegt das Estadio Mestalla in Valencia offenbar besonders gut. Schon bei seinem letzten Auftritt an der spanischen Südostküste im Europa-League-Halbfinale mit dem FC Arsenal in der Saison 2018/2019 hatte der Stürmer drei Treffer beim 4:2-Sieg der Gunners erzielt. "Von daher ist dieses Stadion für mich wie ein Zuhause", sagte der Afrikaner, der sich auch mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden zeigte: "Wir haben zuletzt sehr gut gespielt, es fehlten nur die Ergebnisse. Heute waren wir auch sehr gut, nun haben wir gewonnen. Das war sehr wichtig für die Mannschaft, denn wir haben ein sehr wichtiges Spiel gegen Neapel vor uns." Gegen die Italiener stehen die Katalanen in der Europa League nach dem 1:1 im Hinspiel am Donnerstag im Rückspiel unter Druck.