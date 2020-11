Nach Reise-Schwierigkeiten mit Gabun: Ex-BVB-Star Aubameyang schießt gegen afrikanischen Verband

Diese Länderspiel-Reise werden die Nationalspieler Gabuns wohl so schnell nicht vergessen. Am Montagabend flog das Team um Arsenal-Profi Pierre-Emerick Aubameyang zur Partie in der Qualifikationsrunde zur Afrikameisterschaft nach Gambia. Doch am Flughafen der dortigen Hauptstadt Banjul ging es nicht weiter. Die negativen Corona-Tests sollen zwar rechtzeitig angekommen sein - dennoch nahmen die Beamten den Spielern die Pässe ab und verweigerten ihnen die Einreise.

Anzeige