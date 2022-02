"Tut weh": Barca-Neuzugang Aubameyang dankt Arsenal-Fans mit emotionalen Worten

Nach seinem Wechsel vom FC Arsenal zum FC Barcelona hat sich Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in einem emotionalen Instagram-Post bei den Fans der Gunners bedankt. "Danke, dass ihr London für mich und meine Familie zu einem Zuhause gemacht habt", schrieb Aubameyang am Dienstagabend. "Ich war immer zu 100 Prozent fokussiert darauf, alles für diesen Klub zu geben, deshalb tut es weh, ohne einen richtigen Abschied zu gehen - aber so ist Fußball."

