Littbarski lobt #GABFAF: "Ohne den Amateurfußball würde es keine Profis geben"

"Im Amateurbereich liegt vieles im Argen"

Ganz wichtig sei dabei die Förderung der Jüngsten, wo der Amateurfußball allein aufgrund seiner Bandbreite Dinge leisten kann, die der Profifußball so nicht liefern kann. Littbarski: "Die Entwicklung im Alter zwischen 6 und 12 ist ganz wichtig. Die müssen die Kinder bei denen Vereinen in der Nähe ihrer Wohnorte machen, bevor sie von den großen Vereinen weggefischt werden." So wie er selbst einst vom VfL Schöneberg über Hertha Zehlendorf zum 1. FC Köln wechselte und in der Domstadt zum Nationalspieler reifte. Die Grundlagen dafür holte er sich im Berliner Jugendfußball.