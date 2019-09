Ehemaliger HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga: Katar war "der richtige Schritt"

Nach drei Spieltagen führen Lasogga und Al-Arabi die Tabelle der Quatar Stars League an. Der Angreifer kam in allen Partien zum Einsatz und erzielte bereits zwei Tore. So traf er auch am Freitag beim 5:1-Sieg bei Umm Salal. Den HSV, für den Lasogga von 2013 bis 2018 aufgelaufen war, hat der 27-Jährige aber nicht aus den Augen verloren. So brennt er bereits jetzt auf das Stadtderby am Montag beim FC St. Pauli: "Natürlich werde ich das Derby am TV schauen. Und meinem HSV die Daumen drücken."