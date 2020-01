Pierre-Michel Lasogga zerlegt Ex-Klub: "Speziell beim HSV war die Zeit sehr chaotisch"

"Man muss die Chancen im Leben so nehmen, wie sie kommen. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier in Katar zu spielen" , sagt der Angreifer, der in acht Spielen für seinen neuen Klub zwei Tore geschossen und vier Vorlagen gegeben hat. Der Abgang in die Wüste hatte Lasogga Spott und Kritik in den sozialen Medien eingebracht. Es wurde ihm unterstellt, vor allem aus finanziellen und kaum aus sportlichen Gründen nach Katar gegangen zu sein. Der 28-Jährige stellt klar: "Ich bin nicht nur wegen der Kohle hier. Ich möchte in Katar meine eigene Geschichte schreiben, dem Fußball in Katar meinen Stempel aufdrücken. Ich bin noch nicht weg vom Fenster. Ich habe diesen Schritt gewagt, weil hier etwas entstehen soll. Allein dass diese Saison Mario Mandzukic in die Liga kam, ist ein tolles Zeichen."

Er hatte mit dem Nordklub in der vergangenen Saison die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Sein Vertrag lief aus und wurde nicht verlängert. Lasogga galt in der vergangenen Spielzeit als Top-Verdiener des HSV. Er spielte seit 2013 bei den Hamburgern, unterbrochen durch die Ausleihe in der Spielzeit 2017/18 an Leeds United. "Eine kleine Verabschiedung, zusammen mit den Fans in angemessener Runde, wäre schon schön gewesen. Aber nach dem verpassten Aufstieg war bei den Fans vor allem Unmut da, was ich ja verstehe. Meine Wunschvorstellung von einem Abschied ist leider nicht eingetroffen, das hat schon wehgetan", sagt der 28-Jährige, der über seine Phase beim HSV berichtet: "Speziell beim HSV war die Zeit, in der ich dort gespielt habe, sehr chaotisch. Vielleicht hätte meine Karriere einen anderen Verlauf genommen, wenn ich bei einem Top-Klub gespielt hätte, bei dem nicht so viel Unruhe herrschte. Es war nicht immer einfach beim HSV, aber ich habe aus dem Talent, das in mir steckt, so viel wie möglich gemacht."