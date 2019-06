Ex-HSV-Star Pierre-Michel Lasogga wechselt nach Katar - So reagiert das Netz: "Der Held vom Erdbeerfeld"

Für den Hamburger SV zu teuer, im WM-Gastgeberland Katar gern gesehen: Pierre-Michel Lasogga sucht eine neue Herausforderung bei Al-Arabi in Doha. Der Verein aus dem Wüstenstaat hat den Wechsel am Dienstagabend via Twitter bekanntgegeben. Demnach erhält der 27 Jahre alte Angreifer, dessen Kontrakt beim HSV nach der vergangenen Saison nicht verlängert wurde, einen Dreijahresvertrag bei Al-Arabi.