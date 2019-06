Wechsel nach Katar: Jetzt spricht Pierre-Michel Lasogga - "Werde beste Seite von mir zeigen"

Dieser Wechsel sorgte für großen Wirbel bei den deutschen Fußball-Fans - und vor allem den Anhängern des Hamburger SV . HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga geht in der neuen Saison für den katarischen Fußball-Klub Al-Arabi auf Torejagd . Der Traditionsverein aus der "Qatar Stars League" wurde zuletzt 1997 Meister im Wüstenstaat. Das will Ex-HSV-Torjäger Lasogga nun ändern, wie er in seinem ersten Interview nach dem Wechsel auf der klubeigenen Twitter-Seite nun angekündigt hat.

Lasogga über Katar-Wechsel zu Al-Arabi: "Es ist ein großer Schritt"

Groß ist laut Medienberichten auch das Gehalt des ehemaligen Hamburgers: Laut eines Berichts der Bild kassiert Lasogga in der Wüste deutlich mehr Geld - das, was er beim HSV brutto verdient hat, soll er demnach bei Al-Arabi netto verdienen. In der gesamten Zeit in Doha soll der 27-Jährige ganze 10 Millionen Euro netto verdienen.