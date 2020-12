Istanbuls Co-Trainer Pierre Webo über Rassismus-Vorfall in Paris: "Grenzen überschritten"

Am Dienstag hatten beide Mannschaften in Paris aus Protest den Platz verlassen, weil der Vierte Offizielle der Partie den Istanbuler Funktionär mit dem in Deutschland als "N-Wort" umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll. Der Rumäne aus dem Schiedsrichter-Team habe "Grenzen überschritten", sagte Webo. Die Partie wurde abgebrochen und am Mittwoch zu Ende gespielt. PSG gewann mit 5:1 und sicherte sich so den Gruppensieg vor RB Leipzig.