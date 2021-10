Coach Pietrek über Athletiktraining beim SC DHfK Leipzig: "Gibt Spieler, die betreuen sich selber besser"

Leipzig. Der Kraftraum der DHfK-Handballer in den Katakomben der Arena Leipzig ist ein gut gehütetes Geheimnis. Finden können ihn nur solche, die bereits wissen, wo er ist. In den verwinkelten Tunneln unter den gigantischen Tribünen, gut versteckt hinter einer Sauna und einer kleinen Umkleide, erstreckt sich ein kleines Paradies für Fitness-Puristen. Luxuriöse Ausstattung, moderne Dekoration oder eine Smoothie-Bar sucht man hier vergebens. Stattdessen reiht sich ein Gerät ans nächste und bietet den Profisportlern alles, was für eine erstklassige Vorbereitung benötigt wird. Anzeige

Am Donnerstagvormittag herrscht reges Treiben unter den hellen Neonröhren, die von der kalten Metallkonstruktion an der Decke hängen. Athletikcoach Hagen Pietrek ist im Gespräch mit Rückraumspieler Gregor Remke, sechs weitere Profis schwitzen an den Geräten. Aus der Musikbox schallt „Dancing Queen“ von Abba. Keeper Joel Birlehm stemmt eine Hantel im Rhythmus.

„Einen großen Anteil an unserem Athletiktraining nehmen die Korrekturübungen ein. Klar, Kraft ist wichtig, die Muskeln, die einen höher Springen und schneller Laufen lassen sind wichtig – aber die Reparatur und Korrektur dürfen im Profisport auf keinen Fall zu kurz kommen“, gibt Pietrek Einblick in das Workout der Profis. Alle Sieben haben eine farbige Mappe mit ausgedruckten Trainingsplänen dabei, tragen ihre Gewichte und Wiederholungen ein. Der Coach schaut genau zu, gibt Tipps und steht für Rückfragen zur Verfügung. „Im Handball haben wir neben den klassischen Stressfaktoren – also Sprünge, Läufe und Richtungswechsel – für viele Spieler noch den extra Stressor: das Werfen“, erklärt der 40-Jährige, der in seiner fünften Saison für die Sachsen ist.

Witzke trainiert individuell

Da der Fitnessraum zu klein für die gesamte Truppe ist, teilen sich die Handballer in zwei Mannschaften ein. Die Älteren machen am Morgen den Anfang, dann folgen die Youngsters. Die Einen haben mehr Zeit zu regenerieren, bevor das Training mit Chefcoach André Haber am Nachmittag beginnt, die Anderen können etwas länger schlafen. Win-Win.

Nur Einer aus der jüngeren Gruppe fehlt am Donnerstag. Führungsspieler Luca Witzke ist für eine individuelle Betreuung im Reha-Zentrum. Pietrek kommt ins Schwärmen: „Mit der Asevida haben wir einen super Partner. Wenn ein Spieler akute Probleme hat oder unsere Physiotherapeuten und Ärzte einen der Jungs für eine Woche aus dem Krafttraining nehmen wollen, kann er dort individuell und problemspezifisch betreut werden.“ Denn genau diese Schnittstelle ist für den Athletiktrainer immer eine Herausforderung: „Die schwierigste Aufgabe für mich ist, das Krafttraining der gesamten Mannschaft und die individuellen Anforderungen der einzelnen Spieler zu kombinieren. Dafür gibt es in den Plänen extra Blöcke die für Wahl- oder Defizitübungen vorgesehen sind.“

Fitness-Vorbild Alen Milosevic

Der eine Spieler muss häufiger an der Schulter arbeiten, der andere am Knie. Letzteres muss wohl keiner so sehr beachten wie Neuzugang Simon Ernst, der nach drei Kreuzbandrissen wieder in Bestform ist. „Wer Simon kennt, der weiß, wie unglaublich diszipliniert er ist. Wenn er das nicht wäre, könnte er auch nicht länger im Profisport aktiv sein“, bewertet der Coach.



Krafttraining beim SC DHfK

Mit der Zeit habe er ein besseres Gefühl dafür entwickelt, welche Spieler wie viel Betreuung brauchen. „Es gibt Spieler, die betreuen sich selber besser, als es jeder Trainer könnte.“ Ernst ist einer davon, ein anderer Kapitän Alen Milosevic. „Für mich wäre Milo noch lange eine große Hilfe gewesen. Was er hier im Kraftraum zeigt und was er vorlebt – davon profitiert jeder jüngere Spieler. Es ist sehr schade, dass er nach diesem Jahr aufhört.“