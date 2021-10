Zahavi im Fokus der Justiz: Belgische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Berater von Lewandowski

Der renommierte Spielerberater Pini Zahavi ist in Belgien angeklagt worden. Dies bestätigte die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Details wollten die Ermittler nicht nennen. Zuvor hatte die belgische Tageszeitung Dernière Heure/Les Sports berichtet, die Justiz werfe Zahavi unter anderem Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit dem belgischen Klub Royal Excel Mouscron vor.

