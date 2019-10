Ohne Pinto: Deutsche Sprintstaffel der Frauen erreicht knapp das WM-Finale - Männer scheiden aus

Dabei hatte Deutschland eine schmerzhafte Nachricht zu verarbeiten . Am Mittag wurde bekannt, dass die deutsche Meisterin Tatjana Pinto die WM und damit auch die Saison verletzungsbedingt beendet musste. Für sie startet Jessica-Bianca Wessoly an der dritten Position der Staffel.

Das sind die deutschen Medaillenkandidaten für die Leichtathletik-WM in Doha:

Durch den fünften Platz im Vorlauf steht die deutsche Staffel im Finale der Leichtathletik-WM in Doha am Samstag (21.05 Uhr) und läuft im eine Medaille. Allerdings sind die Siegchancen ohne Pinto gesunken. Mit ihr war die Vorleistung herausragend. Mit 41,67 Sekunden hatten Kwayie, Yasmin Kwadwo, Pinto und Lückenkemper vor gut einem Monat beim Istaf in Berlin eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt. Als schnellste Staffel des Jahres reiste das deutsche Team nach Katar. Allerdings wird das ohne Pinto noch schwieriger als ohnehin.