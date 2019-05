Pirmin Schwegler: "Hoffe, dass 96 einen Weg findet, mit dem sich alle identifizieren"

Eigentlich war alles wie immer. Nicht, dass Hannover 96 auch sein letztes Spiel in der aktuellen Bundesliga-Saison verloren hat. Vielmehr war der Spielverlauf genau so, wie die komplette Saison lief: In der ersten Hälfte wirklich gut, in der zweiten Hälfte...naja. Da sind sich Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel und sein Pendant auf hannoverscher Seite, Thomas Doll, einig.