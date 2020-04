Ex-96er in Australien entlassen: Schock für Pirmin Schwegler und Nicolai Müller

Die Spieler erhalten kein Gehalt, bis der Ball wieder rollt. Die Spielergewerkschaft setzt sich dafür ein, dass die Spieler sich nun ablösefrei einen neuen Verein suchen dürfen, was in der gegenwärtigen weltweiten Situation allerdings auch alles andere als ein Zuckerschlecken sein dürfte.

Die Saison in Australien ist am 24. März bis auf Weiteres ausgesetzt worden, soll aber - wie die Bundesliga in Deutschland - zu Ende gebracht werden. In der Hauptrunde haben die elf Mannschaften bisher 20 bis 23 ihrer 25 Partien absolviert, die sechs besten Teams qualifizieren sich für die Finalrunde. Die Western Sydney Wanderers belegen Platz acht.

Der Vertrag von Schwegler, der zurzeit mit seiner Frau in Frankfurt lebt, wäre ohnehin am Saisonende ausgelaufen, er wird sehr wahrscheinlich nicht noch mal in Australien zurückkehren. Er sei am Ende seiner Karriere, es gibt Gerüchte über einen Ausklang bei seinem Jugendverein FC Luzern. "Mir tun vor allem die jungen Spieler leid, die ihren Job verloren haben", betonte der 14-fache Nationalspieler.