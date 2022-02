Pirna begrüßt seinen Olympia-Helden: Bob-Dominator Francesco Friedrich ist zurück

So gab es für den deutschen Ausnahmepiloten und seinen Heimtrainer Gerd Leopold nur einen kleinen Empfang im Ratssaal durch Bürgermeister Markus Dreßler, der beiden große Blumensträuße überreichte. Dabei sein durften nur die Medienvertreter, die zahlreich erschienen waren. Francesco Friedrich, erst am Montagabend nach Hause zurückgekehrt, nimmt es sportlich wie gewohnt: „Wir leben in einer besonderen Zeit und da können wir manche Dinge nicht ändern. Aber ich bin sicher, wir holen das Ende März nach und dafür werden wir dann nochmal kräftig die Werbetrommel rühren. Vielleicht kommen sogar mehr Leute, als es jetzt der Fall gewesen wäre.“

Neue Saison etwas ruhiger angehen

Obwohl die Wahnsinnserfolge erst wenige Tage zurückliegen, habe er schon realisiert, was ihm mit seinem Team in Peking gelungen ist: „Wir waren ja schon darauf vorbereitet. Jeder hat es von uns erwartet. Aber es waren auf jeden Fall Momente für die Ewigkeit. Und nicht nur die Erfolge, sondern auch, dass ich zur Eröffnung und Thorsten Margis zur Abschlussfeier die Fahne tragen durften. Eine größere Anerkennung kannst du als Team nicht bekommen“, schwärmt Friedrich, der aber auch einen dicken Wermutstropfen beklagt: „Dass Martin Grothkopp keine Medaille bekommen hat, ist bitter. In anderen Sportarten gibt es das. Er hat die ganze Zeit genauso hart wie alle anderen gearbeitet, hat uns unterstützt und hätte ebenso seine Leistung gebracht.“

Die neue Saison will der gebürtige Pirnaer nun etwas ruhiger angehen. Erst einmal möchte er eine Woche Urlaub mit seiner Familie in der Sonne machen und dann etwas später in die Vorbereitung auf den nächsten Winter, in dem am Schluss die WM im schweizerischen St. Moritz wartet, einsteigen. „Die Jungs brauchen auch einmal die Pause für Regeneration“, sagt auch Meistermacher Gerd Leopold, der Friedrich uns sein Team auch noch die nächsten vier Jahre bis zu den Spielen in Cortina d’Ampezzo begleiten will. Der Bob-Dominator selbst freut sich schon jetzt auf Italien: „Endlich wieder Olympische Spiele in Europa, da werde ich zwei oder drei Busse mit Familie, Freunden und den Sponsoren chartern. Dann können alle live dabei sein und wir machen ein Riesenfest.“