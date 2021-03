PL kompakt: Manchester City schlägt Fulham im Schongang – Ancelotti-Team patzt

Manchester City hat seine Tabellenführung in der Premier League drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach weiter ausgebaut. Beim Abstiegskandidaten FC Fulham kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nach Toren von John Stones (47.), Gabriel Jesus (56.) und Sergio Agüero (60.) zu einem verdienten 3:0 (0:0)-Erfolg. Der Vorsprung der Citizens beträgt nun schon 17 Punkte, die Verfolger um Leicester City und Manchester United sind allerdings erst am Sonntag im Einsatz.

Anzeige