PL kompakt: ManCity besiegt Aston Villa – Son rettet Tottenham bei Mason-Debüt

Die Gastgeber aus Birmingham erwischten im Villa Park einen Traumstart: Nach nur 20 Sekunden erzielte John McGinn das 1:0 für Aston Villa. City zeigte sich jedoch nicht geschockt und kam durch das erneut überragende Supertalent Phil Foden in der 21. Minute zum Ausgleich, nachdem er von Bernardo Silva bedient worden war. Rodri drehte das Spiel per Kopfball zu Gunsten der Citizens (40.), ehe der englische Nationalspieler John Stones für ein Foul an Jacob Ramsey Rot sah (43.) und City in Unterzahl agierte. Jedoch nicht für lange, denn nach 57 Minuten sah Matty Cash die Gelb-Rote Karte. In Gleichzahl blieb es beim knappen Erfolg der Gäste.