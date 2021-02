PL kompakt: ManUtd patzt – Arsenal dominiert dank Aubameyang – Fulham und Southampton historisch

West Brom war durch ein Blitz-Tor von Neuzugang Mbaye Diagne schon in der zweiten Minute in Führung gegangen. United tat sich im Abschluss extrem schwer, kurz vor der Pause kam die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer durch Bruno Fernandes (44.) zum Ausgleich. Zum Sieg reichte es für Manchester aber nicht - trotz 74 Prozent Ballbesitz.

Für Ralph Hasenhüttl und seinen FC Southampton verlief der Nachmittag noch schlimmer als für Solskjaer. Das 1:2 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers war für die Saints die sechste Liga-Niederlage in Folge . Das gab es nie zuvor in der 135-jährigen Geschichte des Vereins. Die Mannschaft des früheren Leipzig-Trainers war zwar durch Danny Ings (25.) zur Führung gekommen, verlor unterm Strich jedoch verdient, nachdem Ruben Neves (53.) vom Elfmeterpunkt sowie Pedro Neto (66.) für die Wolves trafen.

Aubameyang schnürt Dreierpack gegen Leeds

Ein weiterer Hauptstadtklub, Aufsteiger FC Fulham, kann wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Die Cottagers kamen im späten Spiel zu einem unverhofften Auswärtssieg beim von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten FC Everton. Fulhams Neuzugang Josh Maja (48., 65.) wurde bei seinem Startelf-Debüt in der Premier League gleich zum Matchwinner. Everton, das mit einem Sieg sogar am Lokalrivalen Liverpool vorbei auf den vierten Platz hätte springen können, versprühte über das gesamte Spiel kaum Gefahr. Fulham, das im 28. Versuch erstmals im Goodison Park gewinnen konnte (zuletzt hagelte es 22 Niederlagen am Stück!) bleibt als Drittletzter zwar sieben Punkte hinter Newcastle - das am Montagabend beim FC Chelsea und Neu-Trainer Thomas Tuchel gastiert - könnte am Mittwoch im Nachholspiel gegen Burnley allerdings bis auf vier Punkte an die Magpies herankommen.