PL kompakt: Tuchel-Serie hält auch gegen ManUnited – Bale mit Doppelpack für Tottenham

Der FC Chelsea bleibt unter Trainer Thomas Tuchel weiter ungeschlagen. Im Topspiel der Premier League gegen Manchester United kamen die Londoner nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten damit nach der Niederlage von Konkurrent West Ham am Samstag den möglichen Sprung auf Platz vier, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. United bleibt Zweiter, hat allerdings bereits zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City.

