Plan B geht voll auf: Willi Orban mit RB Leipzig vor zweitem Pokalfinale

Berlin/Leipzig. Unter normalen Umständen würden das Stadionmagazin am Abend 70.000 Zuschauer in Berlin in den Händen halten. Doch in Pandemiezeiten verzichtet der DFB verständlicherweise auf den Hochglanzdruck. Im E-Paper unter dfb.de können die Fans die Einstimmung aufs Pokal-Endspiel bereits seit einigen Stunden lesen. Darin enthalten sind Porträts der RB-Urgesteine Yussuf Poulsen und Willi Orban. Anzeige

Orbans Aufschwung

"Wo ein Willi, da ein Weg", lautet die Zeile zur Story über Orban. Führt ihn sein Weg zum ersten nationalen Titel? Er glänzt seit Monaten mit seiner Athletik, Power, Zweikampfstärke und Fairness. Er schaltet sich mehr als viele andere Innenverteidiger der Liga in die Offensive ein und gehört in dieser Saison mit vier Toren und zwei Vorlagen zu den torgefährlichsten Defensivspielern. Es scheint, als wäre Willi Orban nie weg gewesen. Dabei ging der Leipziger verletzungsbedingt durch ein tiefes Tal der Tränen, seit November 2019 arbeitete er nach einer Knie-Operation fast elf Monate lang in der Reha statt mit den Kollegen auf dem Rasen. Erst im Oktober 2020 feierte er sein Bundesliga-Comeback. Viele Beobachter sind sich einig: Auf dem Platz steht seither der stärkste Willi Orban aller Zeiten.

Ralf Rangnick überzeugte den Pfälzer 2015 vom Konzept der Roten Bullen. Statt sofort in die Bundesliga zu wechseln, ging Orban zunächst in Liga zwei, um schon ein Jahr später unter Trainer Rangnick den umjubelten Erstliga-Aufstieg zu schaffen. Es ging es weiter steil bergauf. Ein Jahr später spielte er schon Champions League. So ähnlich hatte ihm Rangnick den Aufschwung der Bullen prognostiziert.

Zweite Heimat: Leipzig

Willi Orban machte sich in Leipzig schnell einen Namen als kopfballstarker und bodenständiger Musterprofi, der nie über die Stränge schlägt, keine Tätowierungen und schnelle Sportwagen braucht, sondern bescheiden bleibt und stets hart an sich arbeitet. Neben dem Training mit der Mannschaft suchte er sich in Sachsen einen Life-Kinetik-Coach, um das Gehirn zu schulen und seine Handlungsschnelligkeit zu verbessern. Denn wer zu spät kommt, riskiert das Gegentor – oder die Gelbe Karte. Orbans Devise lautet: „Wenn ich in den Zweikampf gehe, dann mit Haut und Haar.“

Er nahm an der Pleiße unter Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl eine rasante Entwicklung, war zeitweise sogar Kapitän der Leipziger. Unter Julian Nagelsmann machte er den nächsten Leistungssprung. Und er ist eine treue Seele. In seiner gesamten Karriere spielte er nur für zwei Vereine: 1. FC Kaiserslautern und RB Leipzig. Die Sachsenmetropole mit ihrer hohen Lebensqualität bezeichnet er längst als zweite Heimat. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Offene Pokal-Rechnung

„Wo ein Willi ist, ist der Erfolg.“ Oder: „Wo ein Willi steht, kommt kein Gegner vorbei.“ Oder auch: „Willi hält den Laden dicht.“ Solche und ähnliche Schlagzeilen bestimmen seit nunmehr sechs Jahren die Fußball-Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung. Viele Experten wähnten den „Pfälzer Bub“ auf dem Weg zum Nationalspieler, zumal er vor sechs Jahren sogar das Trikot der U21-Auswahl des DFB trug.

Doch es kam anders. Vielleicht fehlen ihm mit seinen 1,86 Meter im Vergleich zu Per Mertesacker, Jerome Boateng, Niklas Süle und Co. ein paar Zentimeter Körperhöhe, sicher auch ein Tick Grundschnelligkeit. Doch Willi Orban hatte für seine internationale Karriere einen Plan B, der voll aufging. 2018 debütierte er in der ungarischen Nationalmannschaft. Denn Willi Thomas Orban, der in der Heimatsprache seines Vaters als Vilmos Tamás Orban geboren wurde, besann sich dieser Wurzeln, um international durchzustarten. „Mein Vater hat sich unheimlich gefreut, als er mich das erste Mal im ungarischen Nationaltrikot sah. In Budapest war er mehrfach live dabei“, verriet er dem SPORTBUZZER. Sein Papa heißt übrigens auch Vilmos. In Ungarn ist es üblich, dass der Filius den gleichen Vornamen erhält, der durch ein junior ergänzt wird.