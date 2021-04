"Planungen, den Gästebus anzugehen": Hinweise auf Attacke gegen RB Leipzig in Bremen

Leipzig/Bremen. Aufruhr vor dem Gastspiel von RB Leipzig beim SV Werder Bremen am Samstag-Nachmittag: Wie die Bremer Polizei am Freitagnachmittag twitterte, soll es Planungen gegeben haben, den Mannschaftsbus der Roten Bullen "anzugehen". Sie sprach dabei von "Hinweisen". Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Die Polizei in Bremen kündigte deshalb an, verstärkt im Einsatz zu sein. "Meinungen rechtfertigen keine Straftaten. Wir appellieren dringend, dies zu unterlassen", hieß es im Post weiter. Anzeige

Dabei sind große Polizei-Eskorten, die den Bus der Leipziger begleiten, nichts Neues: Auf Grund der Unbeliebtheit von RB in den Fanlagern anderer Vereine, und den damit einhergehenden Feindseligkeiten, wird die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Regel von einer Vielzahl von Polizisten zum Stadion geleitet. Da wegen der Coronavirus-Maßnahmen keine Fans in deutschen Stadien erlaubt sind und deshalb keine Fanmassen zu erwarten sind, ist davon auszugehen, dass sich das auch auf die Zahl der begleiteten Polizeibeamten auswirkt. Auf Anfrage des Bremer Fanmagazins "Deichstube" sagte Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald: „Wir stehen in engem Austausch mit der Polizei und gehen davon aus, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Unsere Fans haben sich während der gesamten Corona-Zeit sehr vorbildlich verhalten und wir sind sicher, dass sie es auch weiterhin tun werden.“

Der #Polizei #Bremen liegen Hinweise vor, dass es Planungen gibt, beim morgigen Heimspiel von @werderbremen den Gästebus anzugehen. Die Polizei wird daher verstärkt im Einsatz sein. Meinungen rechtfertigen keine Straftaten. Wir appellieren dringend, dies zu unterlassen.#SVWRBL — Polizei Bremen (@BremenPolizei) 9. April 2021

Attacken auf den Bus von RB Leipzig gab es bereits in der Vergangenheit: So wurde beim Auswärtsspiel in Leverkusen im November 2016 die Windschutzscheibe mit Farbbeuteln beworfen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Der damalige Bullen-Coach Ralph Hasenhüttl sagte damals: "Es ist nicht schön, wenn aus der Dunkelheit plötzlich irgendwelche Verrückten angelaufen kommen und du nicht weißt, was kommt". Auch 2013 kam es bei einem Spiel gegen den Halleschen FC zu Flaschenwürfen.