Trotz Corona: Planungen für die niedersächsischen Special Olympics 2021 laufen

Grenzen überwinden, Erfolgserlebnisse schaffen, Bedenken abbauen: Mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung treten bei den Landesspielen im Juni an, einem besonderen Wettbewerb in einer besonderen Dimension. Ob und wie sich die Pandemie auf die Veranstaltung in Hannover auswirken wird, lässt sich nicht absehen. An dem Termin vom 23. bis 25. Juni halten die Organisatoren der Special Olympics Niedersachsen fest. Anzeige

Dieses Großereignis geht weit über eine reine sportliche Bedeutung hinaus. Mit 300 Betreuern und 200 Helfern wird das Thema Inklusion und Teilhabe in die Stadt getragen. Eine große Bühne für eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen.

In sechs Wettbewerben treten die Sportler an: Tennis, Judo, Badminton, Leichtathletik, Fußball und Schwimmen. Zentraler Ort ist das Erika-Fisch-Stadion. Als Schirmherren unterstützen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay die Veranstaltung. Weltschiedsrichterin Bibiana Steinhaus begleitet die Landesspiele ebenso. „Es geht darum, den Menschen mit geistiger Behinderung eine Perspektive zu bieten“, sagt Marie Plinke vom Verein Special Olympics.

Entscheidung fällt Ende März Die Corona-Zeit verstellt wichtige Wege, der Sport hilft den Menschen mit geistiger Behinderung in der Therapie, sie fassen neuen Mut, sie leben gesünder und motivierter. Kurzum: Sie gestalten ihren schwierigen Alltag erfolgreicher. Aktuell leben viele von ihnen in der Isolation, gehören der Risikogruppe an. „Das ist schlecht für das psychische Wohlbefinden“, sagt Plinke. „Der Sport fehlt, die Kontakte fehlen. Die Gesamtsituation gerade für Menschen mit Behinderung bedeutet große Schwierigkeiten.“



Die Planungen für Hannover laufen weiter. Ein Risiko wollen die Veranstalter selbstverständlich nicht eingehen. Alternativen werden besprochen, die maßgeblich von Inzidenzwerten abhängen. Spätestens Ende März fällt die Entscheidung, um den 40 Einrichtungen, die ihre Athleten schicken wollen, Planungssicherheit zu geben.

World Games kommen 2023 nach Deutschland Das ferne Ziel bleiben die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Aus 170 Ländern kommen mehr als 7000 Athletinnen und Athleten in die Bundeshauptstadt gereist, um in 31 Einzel- und Mannschaftssportarten gegeneinander anzutreten. Die Niedersachsen-Variante im Juni 2021 in Hannover sollte ein Vorgeschmack sein auf das Superevent, das dann zum ersten Mal überhaupt in Deutschland stattfinden wird.