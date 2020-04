Planungen kaum möglich: So geht es bei Hannover 96 in Sachen Verträge und Transfers weiter

Alle Profivereine hängen in der Falle, irgendwo im finanziellen Nirgendwo. Sie schreiben Best-Case- und Worst-Case-Szenarien – und keiner kann verlässlich sagen, welches Drehbuch am Ende verfilmt wird. Fast alles hängt davon ab, ob wieder gespielt wird – und die TV-Sender frische Ware übertragen können. Den 9. Mai haben sich dazu die 36 Vereine der ersten und zweien Liga dick angestrichen – da soll der Ball wieder rollen.

Den Stift lassen die Klubchefs zurzeit besser in der Schublade. „Jede Unterschrift bedeutet Rechtssicherheit“, sagt Martin Kind – und das ist jetzt keineswegs vorteilhaft. Denn wer wird schon einen Vertrag in Kraft setzen wollen, der sich im Nachhinein als Belastung herausstellen könnte. „Eigentlich können wir jetzt gar nicht planen“, erklärt der 96-Profichef, „denn jede Entscheidung könnte sich als falsch herausstellen.“

Kind wartet DFL-Signal ab

Entscheiden wird sich das wohl schon in dieser Woche. Am Mittwoch berät die Regierung mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Am Freitag sitzen die 36 Vereinsbosse vor den Bildschirmen. Per Video-Konferenz der Deutschen Fußball-Liga soll das Signal für die Geisterspiele erfolgen. „Ich hoffe, dass wir dann mehr Klarheit haben“, sagt Kind.

Doch auch wenn die letzte, noch ausstehende Rate vom TV-Geld fließt – für 96 fünf Millionen Euro – bleibt eine große Unsicherheit für die künftigen Haushalte. „Aber wir hören ja nicht auf zu arbeiten“, erklärt Kind. Und zwei 96-Verträge laufen auch außerhalb der Unplanbarkeits-Wertung. „Beim Trainer und Sportdirektor muss ich differenzieren“, erläutert der 96-Chef. „Die beiden brauchen wir ja unbedingt.“

So sollen in den nächsten Tagen die Papiere von Trainer Kenan Kocak und vor allem beim Sonderfall Gerhard Zuber rechtskräftig werden. Das Arbeitsgericht in Hannover muss den Vertrag nach der Klage des Sportchefs und erstinstanzlichem Urteil abstempeln.