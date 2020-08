Platz-Ärger und Test-Wirrwarr: So lief das Trainingslager von Hannover 96 

Der Trainer: Für Kenan Kocak begann der Albtraum im Burgenland schon am ersten Abend. Der Trainingsplatz in Stegersbach – offensichtlich unbespielbar. 96 pendelte zwischen dem Acker und dem besseren Alternativplatz in Bad Waltersdorf hin und her – zehn Minuten Fahrzeit extra. Dazu passte der erste Testtermin, ein 1:2 gegen Hartberg, Kocak überhaupt nicht. „Wir mussten unsere Belastungssteuerung über den Haufen werfen.“ Die Unzufriedenheit wuchs. Im Juni hatte Kocak den Wunsch geäußert, zum Abschluss des Trainingslagers am Samstag, also heute, zu spielen. Nach einigen Wirrungen wäre das auch fast so gekommen – kurzfristig wurde für 13 Uhr ein Test gegen den viertklassigen Burgenlandligisten FC Deutschkreutz angesetzt. Sofort danach gab es die Rolle rückwärts: Doch kein Test, Abflug nach Hannover schon heute Nachmittag. Bereits am ersten Tag hatte Kocak gesagt: „Hätte ich das gewusst, hätte ich das gecancelt.“ Dazu ärgerten den Trainer Details wie der meist geschlossene Wellnessbereich im Falkensteiner-Hotel. ©