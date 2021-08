Platz eins verteidigen: Dresden Monarchs gastieren an der Kieler Förde

Dresden. Noch zwei Spiele gilt es für die Dresden Monarchs in der regulären Saison der German Football League (GFL) zu absolvieren. Dann, ab 18. September, beginnen bereits die Play-offs – der Endspurt Richtung German Bowl. Während die kommenden beiden Spiele keine Bedeutung mehr für das Erreichen der Play-offs haben, gilt es ab 18. September für die Monarchs in K.o.-Duellen zu bestehen. Spannung halten und konzentriert spielen, so lautet demnach die Devise. Nach sieben Siegen in Folge und nur einer Niederlage zum Saisonauftakt (41:48 gegen Köln) wollen die Königlichen auch an diesen Sonnabend in Kiel bei den Baltic Hurricanes bestehen, bevor es im letzten regulären Saisonspiel gegen Potsdam noch einmal spannend wird.

