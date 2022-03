Platz vier ist futsch: IceFighters Leipzig verlieren bei den Hannover Indians

Hannover/Leipzig. Der vierte Platz ist erst einmal futsch. Die IceFighters Leipzig haben diese Wunschplatzierung in der Eishockey-Oberliga Nord im direkten Duell in Hannover an die Indians abgegeben. 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) verloren die Sachsen am Dienstag bei den Niedersachsen, die in der Tabelle um ein Pünktchen vorbeizogen. Bei der Quotientenregelung liest sich der Unterschied noch knapper: Die Indians haben 2,02 Punkte pro Spiel erzielt, die Leipziger einen glatten Zwei-Punkte-Schnitt. Anzeige

Das Endergebnis stand bereits nach 30 der 60 Minuten auf der Tafel, danach passierte nicht mehr viel. "Ergebnistechnisch war es sicher bis zur Hälfte eine klare Sache, vom Spielverlauf nicht so sehr", sagte der Leipziger Trainer Sven Gerike. "Wir waren einfach in einigen Situationen etwas unaufmerksam - und die Indians haben es gut gemacht. Das muss man auch mal akzeptieren. Uns fehlte die richtige Power, um voll gegenzuhalten und etwas mitzunehmen. Aber der Gegner hat uns nicht total beherrscht."

❌ CHANCE VERPASST Nach diesem Abend in Hannover bleibt nicht viel zu sagen. Unser Team unterliegt den Indians mit 1:4... Gepostet von EXA IceFighters Leipzig am Dienstag, 8. März 2022

Allerdings können sich die Eiskämpfer Platz vier bis zum Ende der Hauptrunde am Sonntag zurückholen. Denn die Indians haben das schwerere Restprogramm: Sie spielen im Derby gegen die Scorpions noch gegen den Tabellenzweiten und gegen Spitzenreiter Halle. Platz vier würde in der am 18. März beginnenden ersten Playoffrunde ein Heimspiel mehr bedeuten.

Bis zum Heimspiel am Freitag (20 Uhr, Eiszirkus) gegen Hamburg sei es laut Gerike wichtig, gut zu regenerieren und ein, zwei Spieler in den Kader zurückzubekommen. Dieses letzte Heimspiel der Hauptrunde ist ein Teddy-Toss-Match für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen an den Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder an der Uniklinik Leipzig. Für diese Aktion werden am Eiszirkus-Einlass Kuscheltiere für eine Mindestspende von zwei Euro verkauft. Diese Teddys und andere Stofftierchen fliegen erst dann aufs Eis, wenn die Heimmannschaft das erste Tor erzielt hat.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.