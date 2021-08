Platz zwei! Dynamo Dresden schlägt Hansa Rostock erneut mit 3:1

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Der Mannheimer musste in der 27. Minute das erste Mal richtig eingreifen, parierte den Schuss von Kevin Schumacher. Beim 1:1-Ausgleich in der 43. Minute hatte er keine Chance, als Streli Mamba frei zum Schuss kam. In der zweiten Halbzeit war er da, wenn er gebraucht wurde. Ein Fehlpass in der ersten Halbzeit und eine kleine Unsicherheit, als er einen hohen Ball nicht festhalten konnte, schmälerten die solide Leistung nur wenig. Note: 3 ©